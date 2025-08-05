«Они устали»: Офицер назвал причины демотивации ВСУ на Сумском направлении

ВСУ отказываются идти в штурм на Сумском направлении из-за упавшего боевого духа. Подавленное состояние украинских бойцов объясняется усталостью, внутренним кризисом на Украине и проблемами с ПВО. Так считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, отметивший при этом сохраняющуюся напряжённость на фронте.

«На каких-то направлениях подобные действия солдат, может, и имеют место, на других — нет. Но бои идут. Противник бросает всё новые резервы, так что сопротивление сохраняется», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

Дандыкин связал возможное падение боевого духа ВСУ с комплексом причин: усталостью личного состава, внутренними проблемами Украины и ослаблением системы ПВО. При этом он обратил внимание на изменение ситуации в пользу российских войск по сравнению с 2023 годом. Эксперт также отметил снижение интенсивности боёв на некоторых участках, что считает положительной динамикой.

«ВСУ ещё постараются нанести контрудар, так что нельзя недооценивать противника», — предупредил аналитик.