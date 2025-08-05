Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 12:06

«Они устали»: Офицер назвал причины демотивации ВСУ на Сумском направлении

Эксперт Дандыкин: Боевой дух ВСУ упал на ряде участков Сумского направления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

ВСУ отказываются идти в штурм на Сумском направлении из-за упавшего боевого духа. Подавленное состояние украинских бойцов объясняется усталостью, внутренним кризисом на Украине и проблемами с ПВО. Так считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, отметивший при этом сохраняющуюся напряжённость на фронте.

«На каких-то направлениях подобные действия солдат, может, и имеют место, на других — нет. Но бои идут. Противник бросает всё новые резервы, так что сопротивление сохраняется», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

Дандыкин связал возможное падение боевого духа ВСУ с комплексом причин: усталостью личного состава, внутренними проблемами Украины и ослаблением системы ПВО. При этом он обратил внимание на изменение ситуации в пользу российских войск по сравнению с 2023 годом. Эксперт также отметил снижение интенсивности боёв на некоторых участках, что считает положительной динамикой.

«ВСУ ещё постараются нанести контрудар, так что нельзя недооценивать противника», — предупредил аналитик.

«Это будет самоубийство»: Эксперт предположил, когда и где ВСУ попытаются вторгнуться в РФ
«Это будет самоубийство»: Эксперт предположил, когда и где ВСУ попытаются вторгнуться в РФ

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что военнослужащие ВСУ из 225-го штурмового полка и 156-й механизированной бригады не выполнили приказ командования, отказавшись идти в штурм под Юнаковкой в Сумской области. В качестве причин указываются подорванный боевой дух и оторванные от реальности приказы командиров.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar