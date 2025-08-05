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Регион
5 августа, 11:56

Продвижение российских войск в Днепропетровской области показали на карте

Обложка © Telegram-канал «Два майора»
Обложка © Telegram-канал «Два майора»

Telegram-канал «Два майора» опубликовал карту, на которой отмечено продвижение российской армии в Днепропетровской области.

Согласно сводке Минобороны от 5 августа, под контроль ВС РФ перешёл населённый пункт Январское. На изображении видно, что он расположен западнее административных границ Донецкой народной республики.

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Вооружённые силы России продолжают активные наступательные действия в районе административной границы Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Согласно официальной сводке Министерства обороны от 5 августа, под контроль российских войск перешёл населённый пункт Январское, расположенный на стыке территорий. Этот населённый пункт имеет важное тактическое значение, так как открывает путь для дальнейшего продвижения вглубь Днепропетровской области и расширения зоны контроля за линией снабжения противника.

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Марина Фещенко
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