Путин призвал ВЭБ.РФ стремиться к достижению Россией технологического лидерства

Президент России Владимир Путин поставил перед ВЭБ.РФ задачу приоритетно поддерживать проекты, способствующие становлению РФ технологическим лидером. Об этом он заявил в ходе встречи с председателем госкорпорации Игорем Шуваловым.

Встреча Владимира Путина с Игорем Шуваловым в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы с вами неоднократно обсуждали вопросы, связанные с технологическим лидерством. <...> Поэтому я вас прошу, конечно, при определении перспективных проектов, которые Вы поддерживаете, обращать внимание именно на это», — отметил Путин.

По словам президента, Россия не сможет стать лидером в сфере технологий, если будет полагаться исключительно на импортозамещение и копирование существующих решений. Для достижения технологического превосходства необходимы собственные инновационные разработки.

В ответ на обращение президента Шувалов заверил, что госкорпорация примет все необходимые меры для реализации поставленной цели. При этом в данный момент капитал организации составляет триллион 400 миллиардов рублей, при этом не прекращается поиск новых источников финансирования. Как сообщил Шувалов, госкорпорация уже осуществила импортозамещение оборудования для базовых станций 5G. Он также отметил, что существуют все предпосылки для достижения глобального первенства в области беспилотной авиации.