Антидронный щит для Банка России: Сотрудникам ЦБ могут разрешить уничтожать беспилотники

Сотрудников Банка России и Росинкас могут наделить правом подавлять и уничтожать дроны при угрозе объектам или ценностям, находящимся под охраной. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

«При этом стабильность и непрерывность функционирования объектов Банка России, в том числе критически важных объектов платежной инфраструктуры, имеет стратегическое значение как для ритмичного и устойчивого функционирования финансового рынка Российской Федерации, так и для обеспечения безопасности государства в целом», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, меры направлены на защиту перевозимых наличных, драгметаллов, внутренней корреспонденции и объектов Центробанка, особенно в условиях СВО и участившихся диверсий с использованием беспилотников. Законопроект разрешит сотрудникам охраны ЦБ и Росинкас пресекать работу любых беспилотных аппаратов — воздушных, подводных, наземных и надводных.

Ограничивать работу дронов позволят с помощью воздействия на сигналы управления, подавления пультов или даже физического уничтожения аппаратов. Сейчас такие полномочия есть только у ведомственной охраны. ЦБ и Росинкас смогут самостоятельно определить порядок принятия решений об отражении атак и утвердить список должностных лиц, уполномоченных на это.