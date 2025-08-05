Антидронный щит для Банка России: Сотрудникам ЦБ могут разрешить уничтожать беспилотники
Депутат Аксаков: В ГД внесли проект о праве работников ЦБ пресекать атаки дронов
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Сотрудников Банка России и Росинкас могут наделить правом подавлять и уничтожать дроны при угрозе объектам или ценностям, находящимся под охраной. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
«При этом стабильность и непрерывность функционирования объектов Банка России, в том числе критически важных объектов платежной инфраструктуры, имеет стратегическое значение как для ритмичного и устойчивого функционирования финансового рынка Российской Федерации, так и для обеспечения безопасности государства в целом», — говорится в пояснительной записке.
Согласно документу, меры направлены на защиту перевозимых наличных, драгметаллов, внутренней корреспонденции и объектов Центробанка, особенно в условиях СВО и участившихся диверсий с использованием беспилотников. Законопроект разрешит сотрудникам охраны ЦБ и Росинкас пресекать работу любых беспилотных аппаратов — воздушных, подводных, наземных и надводных.
Ограничивать работу дронов позволят с помощью воздействия на сигналы управления, подавления пультов или даже физического уничтожения аппаратов. Сейчас такие полномочия есть только у ведомственной охраны. ЦБ и Росинкас смогут самостоятельно определить порядок принятия решений об отражении атак и утвердить список должностных лиц, уполномоченных на это.
В условиях СВО Россия ежедневно отражает атаки украинских беспилотников. Только за прошедшие сутки системой ПВО было уничтожено 146 дронов самолётного типа. С начала спецоперации было ликвидировано более 74 тысяч беспилотников. На этом фоне объекты критической инфраструктуры, включая учреждения Центробанка, нуждаются в дополнительной защите от возможных диверсий и атак.