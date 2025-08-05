При этом Даффи сознательно сохранил интригу, не раскрыв конкретных деталей предстоящего анонса, а лишь опубликовал ролик различных западных СМИ о БПЛА.

В Венгрии объяснили, почему конфликт на Украине так выгоден США

В Венгрии объяснили, почему конфликт на Украине так выгоден США

Ранее стало известно, что подразделение оборонных инноваций США рассматривало возможность испытаний беспилотников на территории Украины. Параллельно США и НАТО запускают новый механизм помощи Киеву через инициативу PURL, предусматривающую ускоренные поставки военных грузов за счёт добровольных взносов стран-участниц альянса. Как отметил украинский министр обороны Денис Шмыгаль, данный механизм позволит оперативно закрывать текущие потребности ВСУ в вооружениях.