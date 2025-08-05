«Приготовьтесь!»: США анонсировали важное заявление по дронам
Министр транспорта США: Мы готовы сделать важное заявление о беспилотниках
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США готовят «крупное» заявление о развитии беспилотных технологий. Министр транспорта Шон Даффи сделал интригующее заявление в соцсети X.
«Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», — написал чиновник.
При этом Даффи сознательно сохранил интригу, не раскрыв конкретных деталей предстоящего анонса, а лишь опубликовал ролик различных западных СМИ о БПЛА.
Ранее стало известно, что подразделение оборонных инноваций США рассматривало возможность испытаний беспилотников на территории Украины. Параллельно США и НАТО запускают новый механизм помощи Киеву через инициативу PURL, предусматривающую ускоренные поставки военных грузов за счёт добровольных взносов стран-участниц альянса. Как отметил украинский министр обороны Денис Шмыгаль, данный механизм позволит оперативно закрывать текущие потребности ВСУ в вооружениях.