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5 августа, 07:39

«Приготовьтесь!»: США анонсировали важное заявление по дронам

Министр транспорта США: Мы готовы сделать важное заявление о беспилотниках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

США готовят «крупное» заявление о развитии беспилотных технологий. Министр транспорта Шон Даффи сделал интригующее заявление в соцсети X.

«Мы раскрываем американское доминирование в дронах. Приготовьтесь! Завтра будет огромное заявление», написал чиновник.

При этом Даффи сознательно сохранил интригу, не раскрыв конкретных деталей предстоящего анонса, а лишь опубликовал ролик различных западных СМИ о БПЛА.

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Ранее стало известно, что подразделение оборонных инноваций США рассматривало возможность испытаний беспилотников на территории Украины. Параллельно США и НАТО запускают новый механизм помощи Киеву через инициативу PURL, предусматривающую ускоренные поставки военных грузов за счёт добровольных взносов стран-участниц альянса. Как отметил украинский министр обороны Денис Шмыгаль, данный механизм позволит оперативно закрывать текущие потребности ВСУ в вооружениях.

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Алиса Хуссаин
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