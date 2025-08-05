Гуцул останется главой Гагаузии, несмотря на приговор
Депутат Тарнавский: Гуцул останется главой Гагаузии до апелляции
Обложка © Telegram / Евгения Гуцул Башкан АТО Гагаузия
Глава Гагаузии Евгения Гуцул продолжает исполнять свои обязанности до вынесения окончательного решения апелляционной палаты. Об этом заявил депутат народного собрания автономии Александр Тарнавский.
Во вторник районный суд Кишинёва приговорил её к семи годам лишения свободы. Кроме того, прокуратура потребовала взыскать с неё 2,4 миллиона долларов. По версии следствия, эти средства якобы были переведены ей в рамках дела о финансировании партии «Шор». Сама Гуцул назвала судебное решение ударом по демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Её защита намерена обжаловать приговор в апелляционной палате Кишинёва в установленный 15-дневный срок.
«Пока не будет окончательного решения Апелляционной палаты, мандат Гуцул продолжает действовать, а досрочные выборы проводить нельзя. Это норма закона об особом правовом статусе Гагаузии», — приводит слова парламентария информационный портал Rupor.
Депутат также отметил, что временное исполнение обязанностей главы автономии возложено на первого заместителя председателя исполнительного комитета Гагаузии Илью Узуна. Это связано с тем, что мандат башкана формально остаётся в силе, несмотря на решение суда первой инстанции. Если приговор в отношении Гуцул будет подтверждён после прохождения всех судебных инстанций, народное собрание будет обязано в течение 90 дней организовать досрочные выборы нового руководителя.
25 марта Гуцул была задержана по подозрению в получении денежных переводов из России в период с 2019 по 2022 год. Изначально её поместили в СИЗО, но позже изменили меру пресечения на домашний арест, срок которого несколько раз продлевали. Адвокаты утверждают, что обвинения не подкреплены доказательствами, и называют дело политически ангажированным, особенно в свете предстоящих парламентских выборов 28 сентября.
Напряжение между Кишинёвом и Гагаузией возросло после избрания Гуцул, которая представляла запрещённую в Молдове партию «Шор». Президент Майя Санду проигнорировала правовые нормы, отказавшись включить её в состав правительства. В итоге столичный суд вынес приговор, приговорив руководителя Гагаузии к 7 годам тюрьмы.