«Кульминация репрессий»: В МИД РФ призвали международные структуры оценить приговор для Гуцул
Захарова призвала международные структуры оценить приговор Гуцул
Обложка © Telegram / Евгения Гуцул Башкан АТО Гагаузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные структуры объективно оценить приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. Решение Кишинёвского районного суда, вынесенное во вторник, предусматривает семь лет лишения свободы и штраф в размере 2,4 миллиона долларов. Обвинение утверждает, что эти средства были получены из России для финансирования партии «Шор». Сама Гуцул расценила приговор как удар по демократии в Молдавии и попытку давления на жителей автономии. Её адвокаты планируют подать апелляцию в течение 15 дней.
Захарова заявила, что в Молдавии наблюдаются системные нарушения прав человека, игнорирование верховенства закона и подавление политического плюрализма. Она подчеркнула, что уголовное преследование инакомыслящих стало обычной практикой властей, а приговор Гуцул является кульминацией репрессий Кишинёва против Гагаузии. Дипломат призвала международные организации обратить внимание на этот случай, назвав его очередным проявлением произвола.
По её словам, приговор уже вызвал резонанс в Молдавии и Гагаузии, где его расценили как политическую расправу. Захарова напомнила, что Гуцул, избранную в 2023 году, так и не включили в состав правительства, а в апреле автономия лишилась права назначать собственного прокурора. Эти действия, по мнению дипломата, нарушают закон об особом статусе Гагаузии и направлены на ограничение её самостоятельности.
Гуцул была арестована 25 марта по обвинению в получении денежных средств из России с 2019 по 2022 год. Первоначально её содержали под стражей, но затем перевели под домашний арест, который неоднократно продлевали. Защита настаивает на отсутствии доказательств вины и считает дело политически мотивированным, особенно в преддверии парламентских выборов, намеченных на 28 сентября.
Конфликт между Кишинёвом и Гагаузией обострился после победы Гуцул на выборах. Она представляла партию «Шор», которую власти Молдавии объявили вне закона. Президент Майя Санду отказалась включить её в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Суд в Кишинёве приговорил главу Гагаузии к 7 годам лишения свободы.