Суд удовлетворил требование о конфискации части имущества Гуцул на $2,4 миллиона
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Имущество главы Гагаузии Евгении Гуцул на сумму 2,4 миллиона долларов подлежит конфискации. Такое решение, как сообщила её адвокат Наталья Байрам, принял Районный суд Кишинёва, удовлетворив ходатайство прокуратуры.
«Суд удовлетворил требование прокуроров о конфискации имущества. Речь идёт о взыскании с Гуцул 42 миллиона леев (2,4 миллиона долларов), которые были указаны следствием как якобы переведённые ей средства в рамках дела о финансировании партии «Шор», — объяснила сторона защиты.
Ранее Life.ru писал, что суд Кишинёва приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам заключения за предполагаемое финансирование партии «Шор». Этот приговор был вынесен с немедленным вступлением в силу. Однако политик решительно отвергает вынесенное решение и намерена бороться за справедливость, подавать апелляцию.