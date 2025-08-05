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Регион
5 августа, 13:21

«Подвижка пошла»: Офицер объяснил, как Армия РФ будет освобождать ключевой для ВСУ город

Эксперт Дандыкин: Северск важен ВСУ тем, что прикрывает пути на Лиман и Славянск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Северск имеет ключевое значение для ВСУ, так как прикрывает пути к Лиману и Славянску — центру крупнейшей украинской агломерации в Донбассе. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Выход на Северск и освобождение Северска — это дорога прямая на Славянск. И не только. Ещё рядом Харьковская область. Там долгие бои идут. И сейчас, судя по всему, подвижка пошла», — пояснил эксперт в разговоре с 360.ru.

По его мнению, российские войска, скорее всего, применят отработанную тактику и попытаются взять город в полукольцо, перерезав пути снабжения ВСУ и оставив узкий коридор для отступления под огнём.

Дандыкин также отметил, что при штурме населённых пунктов сначала бегут местные власти, следом — крупные военные подразделения. Он предположил, что российские силы активизировались на этом направлении, где раньше были лишь бои местного значения, и вскоре можно ожидать серьёзных изменений.

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Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что российским штурмовикам удалось разрезать надвое группировку ВСУ в южной части Красноармейска. Нашим бойцам удалось выйти к границам важнейших микрорайонов — Южного, Шахтёрского и Лазурного, что ставит силы противника в этом районе под угрозу окружения.

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Юрий Лысенко
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