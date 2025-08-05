«Подвижка пошла»: Офицер объяснил, как Армия РФ будет освобождать ключевой для ВСУ город

Северск имеет ключевое значение для ВСУ, так как прикрывает пути к Лиману и Славянску — центру крупнейшей украинской агломерации в Донбассе. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Выход на Северск и освобождение Северска — это дорога прямая на Славянск. И не только. Ещё рядом Харьковская область. Там долгие бои идут. И сейчас, судя по всему, подвижка пошла», — пояснил эксперт в разговоре с 360.ru.

По его мнению, российские войска, скорее всего, применят отработанную тактику и попытаются взять город в полукольцо, перерезав пути снабжения ВСУ и оставив узкий коридор для отступления под огнём.

Дандыкин также отметил, что при штурме населённых пунктов сначала бегут местные власти, следом — крупные военные подразделения. Он предположил, что российские силы активизировались на этом направлении, где раньше были лишь бои местного значения, и вскоре можно ожидать серьёзных изменений.