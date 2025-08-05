В Госдуме нашли достойное применение конфискованному у коррупционеров имуществу
Миронов предложил направлять изъятое имущество коррупционеров на поддержку СВО
Сергей Миронов. Обложка © Life.ru
В Госдуме предложили направлять конфискованное у коррупционеров имущество на поддержку участников СВО. С соответствующей инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Я уже выступал с предложением использовать имущество коррупционеров на нужды наиболее отличившихся участников СВО. И не только недвижимость, но и финансовые средства, изъятые у взяточников, а также полученные от продажи конфискованного. Пусть украденное у народа послужит лучшим его представителям!» — заявил Миронов в беседе с 360.ru.
По его словам, распределением такого имущества мог бы заняться фонд «Защитники Отечества». Он предложил правительству, как учредителю фонда, разработать нормативные акты, предоставляющие организации необходимые полномочия.
Напомним, в конце июля по решению суда у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его родных по решению суда был изъят 821 объект недвижимости. Также с экс-чиновника взыскали свыше 590 миллионов рублей, обратив их в доход государства. А 1 августа Московский городской суд подтвердил решение Коптевского районного суда о конфискации имущества бывшего замглавы управления пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашваили: у него изъяли ценные бумаги, 52 миллиона рублей, шесть квартир в Московском регионе, а также земельные участки с недвижимостью в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском районах.