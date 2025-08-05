В Госдуме нашли достойное применение конфискованному у коррупционеров имуществу

«Я уже выступал с предложением использовать имущество коррупционеров на нужды наиболее отличившихся участников СВО. И не только недвижимость, но и финансовые средства, изъятые у взяточников, а также полученные от продажи конфискованного. Пусть украденное у народа послужит лучшим его представителям!» — заявил Миронов в беседе с 360.ru.