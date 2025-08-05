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Регион
5 августа, 13:27

Reuters: Путин не пойдёт на уступки Трампу по санкционному ультиматуму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Президент России Владимир Путин вряд ли выполнит требование президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине до 8 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По данным агентства, позиция Путина продиктована убежденностью в победе и сомнениями в эффективности новых американских санкций после уже пережитых волн экономического давления с 2022 года. Источники отмечают, что российский лидер осознаёт риски ухудшения отношений с Вашингтоном, но считает приоритетом реализацию военных целей — полное установление контроля над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, после чего Москва, по данным Reuters, готова рассматривать переговоры о мире.

Также собеседники агентства указывают, что текущие контакты с Киевом носят скорее демонстрационный характер — цель России показать Трампу, что она не отвергает возможность переговоров. При этом реальное содержание сведено к обсуждению гуманитарных обменов.

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Накануне Трамп заявил, что его спецпосланник Стивен Уиткофф приедет в Москву 6 или 7 августа, официально — для обсуждения гуманитарной ситуации в Газе, но американские СМИ сообщают: главной целью визита станет попытка убедить Кремль согласиться на прекращение огня на Украине.

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Марина Фещенко
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