Reuters: Путин не пойдёт на уступки Трампу по санкционному ультиматуму

Президент России Владимир Путин вряд ли выполнит требование президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине до 8 августа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По данным агентства, позиция Путина продиктована убежденностью в победе и сомнениями в эффективности новых американских санкций после уже пережитых волн экономического давления с 2022 года. Источники отмечают, что российский лидер осознаёт риски ухудшения отношений с Вашингтоном, но считает приоритетом реализацию военных целей — полное установление контроля над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, после чего Москва, по данным Reuters, готова рассматривать переговоры о мире.

Также собеседники агентства указывают, что текущие контакты с Киевом носят скорее демонстрационный характер — цель России показать Трампу, что она не отвергает возможность переговоров. При этом реальное содержание сведено к обсуждению гуманитарных обменов.