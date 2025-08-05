Цена бензина Аи-95 обновила максимум, достигнув почти 78 тысяч рублей на SPIMEX

Цена бензина Аи-95 на Петербургской бирже во вторник, 5 августа, приблизилась к рекордным 78 тысячам рублей за тонну. Также второй день подряд марка Аи-92 торгуется выше порога, при котором не выплачивается демпфер. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (SPIMEX).

Стоимость бензина Аи-95 выросла на 1,25% и достигла 77 967 рублей за тонну. А цена Аи-92 увеличилась на 1,01%, до 67 314 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,29%, до 58 305 рублей. Мазут прибавил в цене на 0,19%, до 23 000 рублей за тонну, авиакеросин — на 5,64%, до 70 986 рублей. При этом тонна сжиженных углеводородных газов подешевела на 2,55%, до 18 506 рублей.