Цена бензина Аи-95 обновила максимум, достигнув почти 78 тысяч рублей на SPIMEX
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Цена бензина Аи-95 на Петербургской бирже во вторник, 5 августа, приблизилась к рекордным 78 тысячам рублей за тонну. Также второй день подряд марка Аи-92 торгуется выше порога, при котором не выплачивается демпфер. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (SPIMEX).
Стоимость бензина Аи-95 выросла на 1,25% и достигла 77 967 рублей за тонну. А цена Аи-92 увеличилась на 1,01%, до 67 314 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,29%, до 58 305 рублей. Мазут прибавил в цене на 0,19%, до 23 000 рублей за тонну, авиакеросин — на 5,64%, до 70 986 рублей. При этом тонна сжиженных углеводородных газов подешевела на 2,55%, до 18 506 рублей.
Накануне, в понедельник, 4 августа, стоимость бензина «Премиум-95» на Петербургской бирже впервые превысила отметку в 77 тысяч рублей за тонну. Цена достигла 77 001 рубля, обновив рекорд и превысив максимум сентября 2023 года, когда тонна топлива стоила 76 876 рублей.