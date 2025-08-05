Евросоюз потерял свыше триллиона евро из-за антироссийских санкций. Ущерб так велик, что РФ может не предпринимать ответных мер — ЕС обречён. Об этом заявил экономист, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов.

Эксперт подчеркнул, что Евросоюз, будучи убеждённым в агрессивных намерениях России, сознательно идёт на экономическое саморазрушение. По его словам, последняя энергетическая сделка с США, предусматривающая закупки на 750 млрд долларов за три года, ставит европейскую экономику в катастрофическое положение. При этом он обратил внимание, что Россия продолжает поставлять значительные объёмы энергоресурсов в ЕС, несмотря на санкции.

Осипов привёл расчёты, согласно которым совокупные обязательства ЕС перед США, включая пошлины, инвестиции и закупки энергоносителей составляют 10% ВВП объединения. Экономист сомневается, что союз выдержит такую нагрузку.

«Если посмотреть на ВВП Евросоюза, это 20 триллионов долларов. Соответственно, 10 процентов ВВП каким-то образом европейцы должны заплатить. Очевидно, это невозможно. То есть просто непонятно, откуда такие ресурсы взять. 10 процентов ВВП — это прям очень много. В этих условиях европейцы просто не должны оправиться от этого удара, и, скорее всего, Трамп знает, что он делает», — сказал Осипов в разговоре с «Царьградом».

Экономист также отметил, что политика Дональда Трампа фактически провоцирует внутренний раскол в ЕС, о чём свидетельствуют заявления политиков о возможном выходе их стран из союза. Что касается новых санкций против России, Осипов скептически оценил их потенциальную эффективность.