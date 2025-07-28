«Заставил платить за оружие»: Трамп лишил ЕС суверенитета

Президент США Дональд Трамп лишил Европу суверенитета, заявил политолог Вадим Сипров, подводя итоги сделки между Вашингтоном и Брюсселем. По его словам, политик намерен «делать Америку великой» за счёт восстановления реального сектора экономики и через новые рынки сбыта в ЕС.

«Трамп одним соглашением обеспечил рынки сбыта для военно-промышленного комплекса США. Он заставил европейцев платить за американское оружие. Он заставил европейцев платить за американские энергоносители. Фактически Трамп лишил Европу суверенитета», — подчеркнул эксперт.