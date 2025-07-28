«Заставил платить за оружие»: Трамп лишил ЕС суверенитета
Политолог Сипров заявил, что Трамп лишил Евросоюз суверенитета
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Президент США Дональд Трамп лишил Европу суверенитета, заявил политолог Вадим Сипров, подводя итоги сделки между Вашингтоном и Брюсселем. По его словам, политик намерен «делать Америку великой» за счёт восстановления реального сектора экономики и через новые рынки сбыта в ЕС.
«Трамп одним соглашением обеспечил рынки сбыта для военно-промышленного комплекса США. Он заставил европейцев платить за американское оружие. Он заставил европейцев платить за американские энергоносители. Фактически Трамп лишил Европу суверенитета», — подчеркнул эксперт.
Специалист также назвал решение Европы стратегической ошибкой. Собеседник 360.ru уверен, что ЕС придётся покупать американское оружие, в результате чего многие совместные франко-британские и германские производства могут потерпеть крах. Данная ситуация выгодна США, но не европейцам.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что ЕС отменяет пошлины на американский импорт. Кроме того, президент США анонсировал гигантские закупки американского оружия ЕС. Он фактически вынудил страны Европы заменить топливо из России на американское.