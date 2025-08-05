Ритуальщица скопила на складе сотни тел, а их семьям отправляла сухой бетон вместо праха

Владелицу похоронного агентства из штата Колорадо заподозрили в обмане более 200 семей. Вместо праха усопших женщина отправляла клиентам контейнеры с сухим бетоном, а тела годами хранились в заброшенном здании. Об этом сообщила телекомпания NBC News.

«С 2019 по 2023 год Кэри Холлфорд присвоила около 130 тысяч долларов, полученных за кремацию. Однако тела умерших хранились при комнатной температуре в пустующем здании», — говорится в материале.

Следствие установило, что руководитель похоронного бюро Return to Nature Кэри Холлфорд в течение нескольких лет обманывала клиентов, не проводя кремацию, за которую получала деньги. Вместо праха она отправляла родственникам урны, заполненные сухим бетоном. Кроме того, женщина получила почти миллион долларов по программе поддержки малого бизнеса во время пандемии. Сейчас Холлфорд и её супруг проходят по делу как обвиняемые. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.