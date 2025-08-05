Эксперт объяснила, почему русский стиль стал трендом нейросетей по всему миру

Несмотря на попытки западных стран изолировать российскую культуру, пользователи соцсетей по всему миру активно генерируют изображения в традиционном русском стиле при помощи нейросетей. Стилист Ирина Ковалевич объяснила этот феномен.

«Испокон веков русская славянская культура была интересна своим многообразием и уникальностью. Наш народ никогда не боялся экспериментировать, но при этом соблюдает определённые каноны, которые переходят от предков», — отметила эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Ковалевич подчеркнула, что русская культура переживает новый виток популярности: национальные мотивы появляются в музыке, моде и дизайне. По её словам, иностранцев привлекает глубина и самобытность русского стиля, а современные бренды успешно адаптируют традиционные элементы — кокошники, рубахи, сарафаны — к актуальным трендам.

Символы русской культуры в нейросетевых образах:

Сарафаны с вышитыми орнаментами-оберегами (птицы, листья, геометрические узоры);

с вышитыми орнаментами-оберегами (птицы, листья, геометрические узоры); Пуховые платки — эталон русского колорита, создаваемый из особо тонкого козьего пуха;

— эталон русского колорита, создаваемый из особо тонкого козьего пуха; Кокошники , которые нейросети изображают как в классическом «царском» варианте с камнями, так и в виде полевых венков;

, которые нейросети изображают как в классическом «царском» варианте с камнями, так и в виде полевых венков; Косы с традиционными украшениями — берестяными косниками или лентами;

с традиционными украшениями — берестяными косниками или лентами; Пояса , игравшие в старину роль социального маркера;

, игравшие в старину роль социального маркера; Шубы , которые благодаря стереотипу о «русской зиме» стали визитной карточкой образов;

, которые благодаря стереотипу о «русской зиме» стали визитной карточкой образов; Косоворотки — символ мужского национального костюма с практичным кроем.

Возрождение традиций в современной моде:

Дизайнеры России, такие как Ирина Матюшенко и Елена Чернева, активно используют народные мотивы в коллекциях — от орнаментов под гжель до платьев в стиле императорской эпохи. Особой популярностью пользуются лапти ручной работы и одежда с узорами, несущими сакральный смысл:

Ромбы и восьмиконечные звёзды как символы плодородия;

как символы плодородия; Изображения богов и животных (Мокошь, птицы, кошки) для привлечения удачи;

(Мокошь, птицы, кошки) для привлечения удачи; Цветовая символика: красный — жизнь, белый — чистота, золото — сакральность.

«Скоро творчество дизайнеров в России и за рубежом будет наполнено нашим колоритом, потому что в наших генах заложена душа, и мы умеем любить широко и нараспашку», — заключила Ковалевич.