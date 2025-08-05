Забывчивые врачи оставили россиянке «подарок» и обрекли её на 10 лет страданий

В Скандинавском центре здоровья зафиксировали необычный медицинский случай — у 72-летней пациентки в печени обнаружили дренаж, оставшийся после операции десять лет назад. О ситуации РИАМО сообщили в медицинском учреждении.

На протяжении десяти лет женщина обращалась к врачам с жалобами на боли в животе, тошноту и периодическое повышение температуры до 37,7 градуса. Несмотря на регулярные ультразвуковые исследования, которые она проходила дважды в год, истинную причину недомогания долгое время не могли установить. Образование в брюшной полости ошибочно принимали за кисту печени или паразитарную инфекцию, хотя анализы эти версии не подтверждали.

Ситуация началась в 2015 году, когда пациентке провели двухэтапную операцию по поводу острого холецистита. Сначала ей установили дренаж в желчный пузырь, затем выполнили холецистэктомию. После операции женщина вернулась к обычной жизни, но болезненные симптомы так и не исчезли.

Разгадать причину хронического недомогания удалось только спустя десятилетие во время планового УЗИ в Скандинавском центре здоровья. Врач ультразвуковой диагностики Елена Дедовец обнаружила в печени и подпечёночной области трубчатое инородное тело, которое все предыдущие годы ошибочно принимали за кисту. Им оказался дренаж, забытый в брюшной полости после хирургического вмешательства.

Этот дренаж стал причиной хронического воспаления и скопления жидкости вокруг него. После постановки точного диагноза пациентке провели операцию по удалению инородного тела. Состояние женщины улучшилось практически сразу после вмешательства, все беспокоившие её симптомы наконец исчезли.