ЦБ: Выявлено 4183 субъекта с признаками нелегальной деятельности за полгода

За первое полугодие 2025 года Центробанк обнаружил 4183 компании и проекта с признаками незаконной деятельности, включая возможные финансовые пирамиды. Это на 20% больше, чем годом ранее, сообщил регулятор.

«Более 88% выявленных финансовых пирамид и нелегальных брокеров предлагали людям вложения в псевдоинвестиционные схемы. Всего за первое полугодие 2025 года Банк России зафиксировал 2,3 тыс. пирамидальных интернет-проектов», — говорится в сообщении.

Количество подозрительных организаций, выявленных за первые шесть месяцев 2025 года, выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В перечень попали компании, проекты и индивидуальные предприниматели, деятельность которых имела признаки мошенничества или обхода закона. При этом по сравнению с концом 2024 года число таких случаев снизилось на 24%. Банк России продолжает системную работу по борьбе с теневыми схемами на финансовом рынке.