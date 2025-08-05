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Регион
5 августа, 15:42

ЦБ: Выявлено 4183 субъекта с признаками нелегальной деятельности за полгода

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За первое полугодие 2025 года Центробанк обнаружил 4183 компании и проекта с признаками незаконной деятельности, включая возможные финансовые пирамиды. Это на 20% больше, чем годом ранее, сообщил регулятор.

«Более 88% выявленных финансовых пирамид и нелегальных брокеров предлагали людям вложения в псевдоинвестиционные схемы. Всего за первое полугодие 2025 года Банк России зафиксировал 2,3 тыс. пирамидальных интернет-проектов», — говорится в сообщении.

Количество подозрительных организаций, выявленных за первые шесть месяцев 2025 года, выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В перечень попали компании, проекты и индивидуальные предприниматели, деятельность которых имела признаки мошенничества или обхода закона. При этом по сравнению с концом 2024 года число таких случаев снизилось на 24%. Банк России продолжает системную работу по борьбе с теневыми схемами на финансовом рынке.

Хакеры взломали корпоративные чаты сотрудников украинских колл-центров
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Ранее в Краснодарском крае были задержаны двое россиян и один уроженец Средней Азии, подозреваемые в попытке поджога объектов транспорта и связи. Мужчины искали нелегальный заработок в интернете и вышли на украинского заказчика. По его указанию они пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, но были задержаны по горячим следам.

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Милена Скрипальщикова
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