«Превращается в пустое место»: В Госдуме оценили проект о воспитании детей после развода

Законодательная инициатива, направленная на регулирование вопросов совместного воспитания детей после развода, призвана защитить права родителя, которому препятствуют в общении с ребёнком. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что значительное количество конфликтных ситуаций возникает из-за того, что дети, оставшиеся с матерью, лишены возможности видеться с отцом. При этом, подчеркнул он, далеко не всегда ограничение общения связано с негативными качествами родителя.

«Есть ситуации, когда мужчина превращается просто в пустое место после развода, причём не по собственной инициативе, а из-за женщины, которая не считает необходимым предоставлять ему возможность участвовать в воспитании собственного ребёнка», — пояснил Милонов в разговоре с «Москвой 24», добавив, что в подобных случаях женщина часто рассматривает бывшего супруга исключительно как источник финансового обеспечения.

Депутат акцентировал внимание, что законопроект касается именно тех отцов, которые активно стремятся участвовать в жизни детей. Для таких мужчин невозможность полноценного общения с ребёнком становится источником глубокой несправедливости.

Вместе с тем Милонов отметил существующие сложности в определении конкретных механизмов совместного воспитания, особенно в вопросах проживания ребёнка. К примеру, есть мнение, что ребёнку стоит жить по полмесяца с матерью, полмесяца — с отцом. Однако такой подход чреват тем, что у него может пропасть ощущение дома, добавил парламентарий.