«Наша скрепа, наше всё»: Экономист объяснил, почему в России не падают цены на картофель

Цены на картофель в России продолжают оставаться высокими, и в ближайшее время их снижения не ожидается. О причинах подорожания продукта рассказал экономист Александр Родионов.

«Стоит начать с того, что картошка для россиян является основным продуктом потребления. Это не зависит от того, хорошо ли в стране обстоят дела с экономикой, плохо ли — картошку люди едят всегда. Это наша скрепа, это наше всё», — отметил эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

По его словам, многие россияне настолько привыкли к картофелю, что даже не отслеживают его стоимость и готовы покупать его по любой цене. Однако сейчас наблюдается устойчивый рост цен, который может быть связан с несколькими факторами.

Одной из ключевых причин Родионов назвал низкую урожайность в странах-поставщиках, откуда картофель завозится в Россию в весенне-летний период. Кроме того, на стоимость продукта влияет рост зарплат в сельском хозяйстве — найти работников за небольшие деньги стало сложно, а бизнес не всегда может позволить себе высокие расходы на оплату труда.

Ещё одним фактором подорожания эксперт считает рост цен на бензин, который широко используется в сельхозпроизводстве. Удорожание топлива неизбежно сказывается на конечной стоимости картофеля.