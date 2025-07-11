Производители картофеля предложили свой способ борьбы с ценами

Картофельный союз призвал изменить принципы сотрудничества между производителями и торговыми сетями. На совещании в Минсельхозе глава союза Сергей Лулехин предложил перевести до 80% немытого и несортированного картофеля на долгосрочные договоры. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Сейчас цена на продукт определяется на торгах и зависит от конкретного периода. В результате она может резко упасть, что вынуждает фермеров сокращать посевные площади. Далее из-за дефицита картофеля стоимость резко возрастает.

Как пояснила руководитель аппарата союза Татьяна Губина, фиксированная цена в контракте позволит аграриям лучше планировать доходы и не прибегать к резким мерам. Кроме того, такая система поможет сгладить сезонные колебания стоимости продукта.

В Минсельхозе и ФАС поддержали инициативу. Антимонопольная служба отдельно подчеркнула, что в таких контрактах важно предусмотреть ответственность сторон за нарушение условий.