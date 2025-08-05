Британские власти запустить программу по применению аэростатов для разведывательной функции. Как сообщает издание «Взгляд», это решение делается с явным антироссийским расчётом. Тем более, что такие летательные аппараты были проблемой для СССР во времена холодной войны.

Британский министр оборонной промышленности и закупок Мария Игл и глава команды по инновациям, испытаниям и разработкам Джеймс Гэвин высказались положительно о выгодности новых аппаратов. Премьер Кир Стармер тоже одобрил идею, но отметил, что подобную технику над своей территорией будут сбивать.

«Высказывание Стармера говорит о том, что он понимает противоречие применения таких аэростатов и международному праву, и понятию суверенитета, но останавливаться британцы не собираются. Противник, против которого будут применяться эти средства, – это явным образом наша страна, больше аэростаты Британии посылать просто некуда», — говорится в материале.

Отмечается, что новые аэростаты способны лететь на высоте в 24 тысячи метров, в связи с чем они становятся трудными мишенями для ракет «воздух – воздух» или «земля – воздух». То есть большая часть сможет пролететь через воздушное пространство России без особых проблем. Вместе с тем есть угроза, что аппараты будут использовать в диверсионных целях. Поскольку Британия демонстрировала это во времена Второй мировой войны, посылая таким образом в Германию аэростаты с зажигательной смесью.

Причём новые технологии позволяют таким воздушным суднам сбрасывать опасную нагрузку в ту же секунду после команды. Однако издание предлагает создать аналогичные аппараты, с целью намекнуть Британии, что такой «шар» облетит её территорию менее чем за день. Учитывая, что в России похожие работы ведутся и есть значительные успехи.