Стилист разобрала пестрящие до ряби в глазах образы Киркорова на шоу «Мастер игры»

Певец Филипп Киркоров любит меня свои образы таким способом, что в них сложно проследить общую линию. Эксперт по подборке модных образов Саша Стиль разобрала гардероб артиста в проекте «Мастер игры» на ТНТ, который он досрочно покинул из-за смерти отца.

«Так очки угольной формы явно диссонируют с округлыми чертами лица Филиппа. Певцу гораздо больше подошли бы очки с круглой оправой. Если говорить в целом о гардеробе артиста, который он демонстрировал в передаче, следует отметить отсутствие единой идеи, концепции его образов. Царские наряды от Dolce Gabbana сменяются урбанистическими мотивами газетных принтов и пляжных зарисовок», — заявила эксперт в разговоре с порталом «Страсти».

Наилучшим образом специалист назвала «лук» из хита «Цвет настроения синий» с восточной рубашкой и круглым головным убором, хотя пастельные тона, по её мнению, артисту не идут. Единственной объединяющей чертой она считает драматичность стиля, но подчеркнула, что индивидуальная идея в образах Киркорова прослеживается слабо. Тем не менее стилист признаёт: певец доказал, что смелые эксперименты с имиджем и работа с профессионалами остаются ключом к успеху в шоу-бизнесе.