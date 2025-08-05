Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 15:47

Стилист разобрала пестрящие до ряби в глазах образы Киркорова на шоу «Мастер игры»

Имиджмейкер Стиль: В образах Киркорова почти не прослеживается единая идея

Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov

Певец Филипп Киркоров любит меня свои образы таким способом, что в них сложно проследить общую линию. Эксперт по подборке модных образов Саша Стиль разобрала гардероб артиста в проекте «Мастер игры» на ТНТ, который он досрочно покинул из-за смерти отца.

«Так очки угольной формы явно диссонируют с округлыми чертами лица Филиппа. Певцу гораздо больше подошли бы очки с круглой оправой. Если говорить в целом о гардеробе артиста, который он демонстрировал в передаче, следует отметить отсутствие единой идеи, концепции его образов. Царские наряды от Dolce Gabbana сменяются урбанистическими мотивами газетных принтов и пляжных зарисовок», — заявила эксперт в разговоре с порталом «Страсти».

Наилучшим образом специалист назвала «лук» из хита «Цвет настроения синий» с восточной рубашкой и круглым головным убором, хотя пастельные тона, по её мнению, артисту не идут. Единственной объединяющей чертой она считает драматичность стиля, но подчеркнула, что индивидуальная идея в образах Киркорова прослеживается слабо. Тем не менее стилист признаёт: певец доказал, что смелые эксперименты с имиджем и работа с профессионалами остаются ключом к успеху в шоу-бизнесе.

Компанию Киркорова оштрафовали за неуплату взносов в Пенсионный фонд
Компанию Киркорова оштрафовали за неуплату взносов в Пенсионный фонд

Ранее стало известно, что за Rolls-Royce Ghost Филиппа Киркорова числятся 502 нарушения ПДД. Большая часть из них — 410 — за превышение скорости. Остальные за игнорирование знаков и разметки, некорректную парковку и проезд на красный. Стоит отметить, что в отличие от многих знаменитостей, штрафы поп-короля своевременно оплачиваются.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar