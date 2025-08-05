Стилист разобрала пестрящие до ряби в глазах образы Киркорова на шоу «Мастер игры»
Имиджмейкер Стиль: В образах Киркорова почти не прослеживается единая идея
Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov
Певец Филипп Киркоров любит меня свои образы таким способом, что в них сложно проследить общую линию. Эксперт по подборке модных образов Саша Стиль разобрала гардероб артиста в проекте «Мастер игры» на ТНТ, который он досрочно покинул из-за смерти отца.
«Так очки угольной формы явно диссонируют с округлыми чертами лица Филиппа. Певцу гораздо больше подошли бы очки с круглой оправой. Если говорить в целом о гардеробе артиста, который он демонстрировал в передаче, следует отметить отсутствие единой идеи, концепции его образов. Царские наряды от Dolce Gabbana сменяются урбанистическими мотивами газетных принтов и пляжных зарисовок», — заявила эксперт в разговоре с порталом «Страсти».
Наилучшим образом специалист назвала «лук» из хита «Цвет настроения синий» с восточной рубашкой и круглым головным убором, хотя пастельные тона, по её мнению, артисту не идут. Единственной объединяющей чертой она считает драматичность стиля, но подчеркнула, что индивидуальная идея в образах Киркорова прослеживается слабо. Тем не менее стилист признаёт: певец доказал, что смелые эксперименты с имиджем и работа с профессионалами остаются ключом к успеху в шоу-бизнесе.
Ранее стало известно, что за Rolls-Royce Ghost Филиппа Киркорова числятся 502 нарушения ПДД. Большая часть из них — 410 — за превышение скорости. Остальные за игнорирование знаков и разметки, некорректную парковку и проезд на красный. Стоит отметить, что в отличие от многих знаменитостей, штрафы поп-короля своевременно оплачиваются.