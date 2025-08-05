Дегтярёв: Статус ОКР может быть восстановлен уже в сентябре

Международное положение Олимпийского комитета России может быть восстановлено в течение нескольких ближайших месяцев. С таким заявлением выступил министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярёв в беседе с «Коммерсантом».

Глава Минспорта отметил, что Кирсти Ковентри, занявшая пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) в июне, оперативно отдала распоряжение о направлении российского досье в юридическую комиссию. Ожидается, что рекомендации этого органа будут представлены на ближайшем исполкоме МОК, который состоится в сентябре.

«Мы об этом и просили. Вот наше досье, изменённый устав ОКР, наша позиция. Рассмотрите и примите решение. А решение может быть только одно — восстановить ОКР», – отметил министр.