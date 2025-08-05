Дегтярёв: Статус ОКР может быть восстановлен уже в сентябре
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Международное положение Олимпийского комитета России может быть восстановлено в течение нескольких ближайших месяцев. С таким заявлением выступил министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярёв в беседе с «Коммерсантом».
Глава Минспорта отметил, что Кирсти Ковентри, занявшая пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) в июне, оперативно отдала распоряжение о направлении российского досье в юридическую комиссию. Ожидается, что рекомендации этого органа будут представлены на ближайшем исполкоме МОК, который состоится в сентябре.
«Мы об этом и просили. Вот наше досье, изменённый устав ОКР, наша позиция. Рассмотрите и примите решение. А решение может быть только одно — восстановить ОКР», – отметил министр.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2026, используя критерии, аналогичные тем, что применялись для Игр в Париже. Тем не менее окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.