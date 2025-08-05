В Румынии скончался бывший президент Ион Илиеску
Обложка © РИА Новости / Алексей Панов
Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался на 95-м году жизни. О его смерти 5 августа сообщило правительство страны.
«С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Он ушёл из жизни сегодня в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте кабмина.
Власти выразили соболезнования родным, близким и всем, кого затронула эта утрата.
Ион Илиеску — один из ключевых политиков в современной истории Румынии, особенно известный своей ролью в переходный период после свержения коммунистического режима. Родился в 1930 году в семье рабочего-коммуниста, получил образование в Москве, где учился в Энергетическом институте. После возвращения в Румынию активно продвигался по партийной линии, занимал посты министра, секретаря ЦК и руководителя различных комитетов в компартии. Однако в 1971 году оказался в опале у Николае Чаушеску из-за разногласий по поводу политики партии и был отстранён от центральной власти.
Наиболее известен Илиеску стал в декабре 1989 года, когда после народного восстания и казни Чаушеску возглавил временное руководство страны — Фронт национального спасения. Именно под его началом начался демонтаж тоталитарной системы и переход к многопартийной демократии. Илиеску трижды избирался президентом Румынии: в 1990, 1992 и 2000 годах, с перерывами возглавляя государство в течение почти 11 лет. Его правление сопровождалось сложными экономическими реформами, политическим противостоянием и попытками балансировать между советским прошлым и прозападным курсом.