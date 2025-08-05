В Румынии скончался бывший президент Ион Илиеску

Бывший президент Румынии Ион Илиеску скончался на 95-м году жизни. О его смерти 5 августа сообщило правительство страны.

«С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Он ушёл из жизни сегодня в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте кабмина.

Власти выразили соболезнования родным, близким и всем, кого затронула эта утрата.

Ион Илиеску — один из ключевых политиков в современной истории Румынии, особенно известный своей ролью в переходный период после свержения коммунистического режима. Родился в 1930 году в семье рабочего-коммуниста, получил образование в Москве, где учился в Энергетическом институте. После возвращения в Румынию активно продвигался по партийной линии, занимал посты министра, секретаря ЦК и руководителя различных комитетов в компартии. Однако в 1971 году оказался в опале у Николае Чаушеску из-за разногласий по поводу политики партии и был отстранён от центральной власти.