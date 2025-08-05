Полиция разыскивает россиянку, помечтавшую о гробовых за гибель мужчины на СВО
В Тюмени полиция начала проверку после циничных слов женщины о выплатах за СВО
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Сотрудники полиции Тюменской области организовали проверку для установления личности женщины которая цинично рассуждала о выплатах жёнах участников СВО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД России по региону.
В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся розыскные мероприятия, чтобы выяснить все детали произошедшее, а также установить личность жительницы Тюмени. По результатам будет принято решение.
Напомним, что в Сети распространилось видео, как гражданка Тюменской области сделала циничное заявление. Она рассуждала на камеру о «выхлопе» после отправки мужчины на СВО. И, смеясь, понадеялась на гибель избранника, которого готова отправить на спецоперацию ради личной наживы. По задумке героини, будущей боец должен будет усыновить её детей, а после заключения контракта она бы получила единовременную и ежемесячные выплаты.