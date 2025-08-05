«Работают на два фронта»: Шаляпин рассказал о влиятельных друзьях Пугачёвой в России
Шаляпин: У Пугачёвой осталось много влиятельных друзей в России
Прохор Шаляпин и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official, alla_orfey
Покинувшая Россию после начала СВО певица Алла Пугачёва до сих пор имеет влиятельных друзей в стране. Об этом рассказал певец Прохор Шаляпин.
«У неё до сих пор очень много влиятельных друзей в нашей стране, которые, так скажем, работают на два фронта. Вроде они и здесь деньги зарабатывают, понятно, на руководящих должностях», — отметил он в интервью NEWS.ru.
Шаляпин также напомнил, что в прошлом исполнительница с помощью «кланов» и «междусобойчиков» очень мешала пробиться талантливым людям. Он испытывал это всё на себе, когда оказался в похожей ситуации, но теперь ему всё равно. Тем не менее Шаляпин продолжает считать артистку талантливым человеком, и многие в стране любят её «прошлую» версию, которая не говорила оскорблений в адрес россиян.
Ранее Шаляпин высказался о возможном запрете на въезд в Россию для украинской певицы Светланы Лободы. По его мнению, возвращение артистов должно зависеть не от фамилии, а от их отношения к стране. Главное, чтобы человек не нарушал законы и не высказывался против России.