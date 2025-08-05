Покинувшая Россию после начала СВО певица Алла Пугачёва до сих пор имеет влиятельных друзей в стране. Об этом рассказал певец Прохор Шаляпин.

«У неё до сих пор очень много влиятельных друзей в нашей стране, которые, так скажем, работают на два фронта. Вроде они и здесь деньги зарабатывают, понятно, на руководящих должностях», — отметил он в интервью NEWS.ru.

Шаляпин также напомнил, что в прошлом исполнительница с помощью «кланов» и «междусобойчиков» очень мешала пробиться талантливым людям. Он испытывал это всё на себе, когда оказался в похожей ситуации, но теперь ему всё равно. Тем не менее Шаляпин продолжает считать артистку талантливым человеком, и многие в стране любят её «прошлую» версию, которая не говорила оскорблений в адрес россиян.