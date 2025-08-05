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5 августа, 17:02

В Госдуме назвали главную цель законопроекта о разводах родителей

Депутат Кузнецов: Закон о разводах родителей даст отцам право воспитания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий совместное воспитание детей после развода. Автор инициативы, депутат Дмитрий Кузнецов, в беседе с 360.ru объяснил причины появления этого документа и его значимость.

Он отметил, что в настоящее время уровень разводов крайне высок, из-за чего дети нередко лишаются не только отцов, но и общения с бабушками и дедушками по отцовской линии. При этом матери вынуждены брать на себя двойную нагрузку.

Кузнецов подчеркнул, что в большинстве случаев дети остаются с матерями, а отцы превращаются в так называемых «воскресных аниматоров» или полностью исчезают из их жизни. По его словам, нередко матери негативно отзываются об отцах, что приводит к серьёзным психологическим травмам у ребёнка.

Депутат также высказал мнение, что существующее законодательство часто провоцирует конфликты между бывшими супругами, вынуждая их бороться за детей. Новый законопроект, как он считает, расширит права ответственных отцов и позволит им активнее участвовать в воспитании своих детей.

«Превращается в пустое место»: В Госдуме оценили проект о воспитании детей после развода
«Превращается в пустое место»: В Госдуме оценили проект о воспитании детей после развода

Напомним, накануне стало известно, что в Госдуму внесли инициативу, регулирующую условия совместного воспитания детей родителями, которые прошли процедуру развода. Авторы законопроекта аргументируют его необходимость тем, что для сбалансированного развития личности ребёнок должен общаться с обоими родителями.

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Никита Никонов
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