В Госдуме назвали главную цель законопроекта о разводах родителей

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий совместное воспитание детей после развода. Автор инициативы, депутат Дмитрий Кузнецов, в беседе с 360.ru объяснил причины появления этого документа и его значимость.

Он отметил, что в настоящее время уровень разводов крайне высок, из-за чего дети нередко лишаются не только отцов, но и общения с бабушками и дедушками по отцовской линии. При этом матери вынуждены брать на себя двойную нагрузку.

Кузнецов подчеркнул, что в большинстве случаев дети остаются с матерями, а отцы превращаются в так называемых «воскресных аниматоров» или полностью исчезают из их жизни. По его словам, нередко матери негативно отзываются об отцах, что приводит к серьёзным психологическим травмам у ребёнка.

Депутат также высказал мнение, что существующее законодательство часто провоцирует конфликты между бывшими супругами, вынуждая их бороться за детей. Новый законопроект, как он считает, расширит права ответственных отцов и позволит им активнее участвовать в воспитании своих детей.