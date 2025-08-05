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5 августа, 17:15

Жители Бишкека и Ташкента ощутили землетрясение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Жители Бишкека и Ташкента ощутили землетрясение. В столице Киргизии сейсмическая активность ощущалась во всех районах. Согласно данным Института сейсмологии Национальной Академии наук страны, эпицентр толчков, зарегистрированных в 19:44 по местному времени (16:44 мск), находился близ киргизско-узбекской границы. Магнитуда в эпицентре достигла 5,6. Очаг располагался в 22 км к северо-востоку от Майлуу-Суу и в 63 км юго-западнее Джалал-Абада. В этих населённых пунктах сила толчков составила 5 и 4 балла соответственно.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,1. По его сведениям, эпицентр находился на границе Киргизии и Узбекистана на глубине порядка 10 км, пишет ТАСС.

Жители Ташкента также ощутили подземные толчки около 18:50 по местному времени (16:50 мск). Лёгкие колебания продолжались две-три минуты и были зафиксированы во всех районах города.

Как сообщил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр стихии располагался на территории Киргизии, где магнитуда достигла 5,2. В Узбекистане толчки ощущались в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях с интенсивностью от 2 до 4 баллов. В Telegram-канале узбекистанского МЧС уточнили, что в Ташкенте сила землетрясения не превысила 2 баллов.

По предварительным данным киргизского МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясения не зафиксировано. Однако эта информация пока требует дополнительной проверки.

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Ранее были названы фатальные ошибки при землетрясении, которые могут стоить жизни. Из здания при этом стихийном бедствии нужно выходить максимально быстро.

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Никита Никонов
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