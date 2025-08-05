Трамп пообщался с журналистами с крыши Белого дома и отмочил «ядерную» шутку

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме упомянул о возможном размещении «ядерных ракет» на территории Белого дома. Американский лидер прогуливался по крыше резиденции в сопровождении архитектора Джеймса Маккрери, который занимается разработкой проекта нового бального зала. Эта инициатива была предложена самим Трампом.

В опубликованных в соцсетях кадрах видно, как президент, указывая рукой в сторону, обращается к журналистам, находящимся внизу. Он пошутил насчёт ядерных ракет, хотя конкретных пояснений к своим словам не дал.