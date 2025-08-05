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5 августа, 17:26

Трамп пообщался с журналистами с крыши Белого дома и отмочил «ядерную» шутку

Трамп прогулялся по крыше Белого дома, пошутив, что ищет место для ядерных ракет

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме упомянул о возможном размещении «ядерных ракет» на территории Белого дома. Американский лидер прогуливался по крыше резиденции в сопровождении архитектора Джеймса Маккрери, который занимается разработкой проекта нового бального зала. Эта инициатива была предложена самим Трампом.

В опубликованных в соцсетях кадрах видно, как президент, указывая рукой в сторону, обращается к журналистам, находящимся внизу. Он пошутил насчёт ядерных ракет, хотя конкретных пояснений к своим словам не дал.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность строительства бального зала в пределах Белого дома. По информации администрации, работа над проектом начнётся в сентябре и должна завершиться до окончания президентского срока. Новое здание планируется возвести отдельно, неподалёку от восточного крыла резиденции. Финансирование строительства будет осуществляться за счёт личных средств президента, а также пожертвований от частных спонсоров, чьи имена не раскрываются. На бальный зал будет потрачено 200 миллионов долларов.

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Никита Никонов
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