Трамп пообщался с журналистами с крыши Белого дома и отмочил «ядерную» шутку
Трамп прогулялся по крыше Белого дома, пошутив, что ищет место для ядерных ракет
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Президент США Дональд Трамп в шутливой форме упомянул о возможном размещении «ядерных ракет» на территории Белого дома. Американский лидер прогуливался по крыше резиденции в сопровождении архитектора Джеймса Маккрери, который занимается разработкой проекта нового бального зала. Эта инициатива была предложена самим Трампом.
В опубликованных в соцсетях кадрах видно, как президент, указывая рукой в сторону, обращается к журналистам, находящимся внизу. Он пошутил насчёт ядерных ракет, хотя конкретных пояснений к своим словам не дал.
Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность строительства бального зала в пределах Белого дома. По информации администрации, работа над проектом начнётся в сентябре и должна завершиться до окончания президентского срока. Новое здание планируется возвести отдельно, неподалёку от восточного крыла резиденции. Финансирование строительства будет осуществляться за счёт личных средств президента, а также пожертвований от частных спонсоров, чьи имена не раскрываются. На бальный зал будет потрачено 200 миллионов долларов.