Трамп сделал «ловушку обязательств» угрозами о ядерной атаке на Россию
Reuters: Трамп после ссоры с Медведевым создал ловушку обязательств, угрожая РФ
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Президент США Дональд Трамп придумал «ловушку обязательств» для российской стороны, когда пригрозил передислокацией американских ядерных подлодок из-за конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил эксперт по ядерным программам Федерации американских учёных (FAS) Ханс Кристенсен, которого цитирует Reuters.
«Своим заявлением о передислокации атомных подводных лодок президент Трамп создаёт «ловушку обязательств», подпитывая ожидания, что он может прибегнуть к ядерному оружию в случае дальнейшей эскалации в отношениях с Россией», — пояснил он.
Кристенсен добавил, что субмарины США, о которых идёт речь, входят в ядерную американскую триаду, поэтому всегда готовы совершить атаку по российским целям и их для этого «не нужно специально переводить на позицию».
Напомним, что Трамп заявил, что отправил две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» после «крайне провокационных» высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. При этом ни Белый дом, ни Пентагон не рассказали, где именно Америка разместила своё вооружение. По мнению военного блогера Юрия Подоляки, в этом нет никакой «мировой сенсации», так как американские подлодки и без того патрулируют международные воды, поэтому Трамп просто состряпал угрозу на пустом месте.