Трамп сделал «ловушку обязательств» угрозами о ядерной атаке на Россию

Президент США Дональд Трамп придумал «ловушку обязательств» для российской стороны, когда пригрозил передислокацией американских ядерных подлодок из-за конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил эксперт по ядерным программам Федерации американских учёных (FAS) Ханс Кристенсен, которого цитирует Reuters.

«Своим заявлением о передислокации атомных подводных лодок президент Трамп создаёт «ловушку обязательств», подпитывая ожидания, что он может прибегнуть к ядерному оружию в случае дальнейшей эскалации в отношениях с Россией», — пояснил он.