Журналист Александр Невзоров* сравнил россиян с глубоководными организмами. В ходе беседы с блогером Юрием Дудем** на YouTube-канале он также назвал русофобию нормальным явлением.

Невзоров* провёл параллель между гражданами России и вестиментиферами — червями, обитающими на многокилометровой глубине в экстремальных условиях. Он утверждал, что среда в современной России столь же непригодна для нормальной жизни, как и глубины океана для большинства живых существ. Журналист заявил, что лишь определённый тип людей способен существовать в таких условиях.

Отвечая на вопросы блогера, Невзоров* открыто назвал себя русофобом, сравнив это чувство с естественной боязнью пауков или других потенциально опасных явлений. Он настаивал на том, что подобная позиция является рациональной и обоснованной. В ходе интервью также затрагивались темы политической ситуации и социальных процессов в России.

Ранее Невзоров* назвал рыцарским поступком выдачу ему паспорта Украины. Кроме того, сбежавший из России журналист признался в сотрудничестве со спецслужбами Киева, назвав это «честью».