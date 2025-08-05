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5 августа, 18:22

Сбежавший из РФ Невзоров* обозвал россиян червями и назвал русофобию светлым качеством

Невзоров* признался в русофобии и сравнил россиян с глубоководными червями

Журналист Александр Невзоров*. Обложка © Wikipedia / Loloxl9

Журналист Александр Невзоров*. Обложка © Wikipedia / Loloxl9

Журналист Александр Невзоров* сравнил россиян с глубоководными организмами. В ходе беседы с блогером Юрием Дудем** на YouTube-канале он также назвал русофобию нормальным явлением.

Невзоров* провёл параллель между гражданами России и вестиментиферами — червями, обитающими на многокилометровой глубине в экстремальных условиях. Он утверждал, что среда в современной России столь же непригодна для нормальной жизни, как и глубины океана для большинства живых существ. Журналист заявил, что лишь определённый тип людей способен существовать в таких условиях.

Отвечая на вопросы блогера, Невзоров* открыто назвал себя русофобом, сравнив это чувство с естественной боязнью пауков или других потенциально опасных явлений. Он настаивал на том, что подобная позиция является рациональной и обоснованной. В ходе интервью также затрагивались темы политической ситуации и социальных процессов в России.

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Ранее Невзоров* назвал рыцарским поступком выдачу ему паспорта Украины. Кроме того, сбежавший из России журналист признался в сотрудничестве со спецслужбами Киева, назвав это «честью».

* Включён в перечень СМИ-иноагентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

** Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом.

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Юлия Сафиулина
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