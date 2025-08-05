Невзоров* назвал рыцарским поступком выдачу ему паспорта Украины

Журналист Александр Невзоров* в беседе с блогером Юрием Дудём** на его YouTube-канале выразил благодарность Киеву за полученный украинский паспорт. Невзоров* отметил, что в знак признательности перестал публично обсуждать внутреннюю политику Украины. Он назвал этот шаг подарком для страны, которая, по его словам, «проявила к нему благородство и рыцарское отношение, предоставив гражданство».

Также журналист упомянул, что поддерживает контакты с представителями украинских спецслужб. Он добавил, что сотрудничество с ними «считал бы для себя честью».

В июле 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова* и его жену Лидию Невзорову*** экстремистским объединением, запретив им любую деятельность на территории России. Суд также постановил изъять имущество супругов в пользу государства. Кроме того, против них возбудили уголовное дело о финансировании терроризма. При этом ранее Невзорова* уже заочно приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о фейках об армии.