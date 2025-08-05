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5 августа, 18:05

Невзоров* назвал рыцарским поступком выдачу ему паспорта Украины

Александр Невзоров*. Обложка © ТАСС / AP

Александр Невзоров*. Обложка © ТАСС / AP

Журналист Александр Невзоров* в беседе с блогером Юрием Дудём** на его YouTube-канале выразил благодарность Киеву за полученный украинский паспорт. Невзоров* отметил, что в знак признательности перестал публично обсуждать внутреннюю политику Украины. Он назвал этот шаг подарком для страны, которая, по его словам, «проявила к нему благородство и рыцарское отношение, предоставив гражданство».

Также журналист упомянул, что поддерживает контакты с представителями украинских спецслужб. Он добавил, что сотрудничество с ними «считал бы для себя честью».

Стало известно, что сейчас происходит с пентхаусом Невзорова* на берегу Финского залива
Стало известно, что сейчас происходит с пентхаусом Невзорова* на берегу Финского залива

В июле 2024 года Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал Невзорова* и его жену Лидию Невзорову*** экстремистским объединением, запретив им любую деятельность на территории России. Суд также постановил изъять имущество супругов в пользу государства. Кроме того, против них возбудили уголовное дело о финансировании терроризма. При этом ранее Невзорова* уже заочно приговорили к 8 годам лишения свободы по делу о фейках об армии.

* Включён в перечень СМИ-иноагентов Минюста РФ и признан участником запрещённого в России экстремистского объединения.

** Признан Минюстом РФ СМИ-иностранным агентом.

*** Признана участницей запрещённого в России экстремистского объединения.

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Никита Никонов
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