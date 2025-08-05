В Госдуме выступили за консультации для пар, которые решили развестись

В России рассматривают идею введения обязательной психологической поддержки для семей, которые подают на развод. Суть предложения заключается в предоставлении супружеским парам консультаций семейного психолога в примирительный период — бесплатно либо с 90‑процентной скидкой, сообщает РИА «Новости».

Инициатива была разработана депутатами Ксенией Горячевой и Георгием Араповым из партии «Новые люди». Чиновники предлагают изменить систему помощи семьям так, чтобы супруги получали профессиональную поддержку уже на стадии подачи заявления о расторжении брака, если обе стороны согласны на примирительный срок.

Проект также предполагает создание механизма направления пар к специалистам через ЗАГС или МФЦ и информирование граждан о возможности получить консультации. Россия занимает третье место в мире по количеству разводов: на каждые 10 зарегистрированных браков приходится восемь разводов. По мнению парламентариев, многие причины конфликтов в семьях можно устранить с помощью профессионального психолога.