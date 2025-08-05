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5 августа, 19:38

В Госдуме выступили за консультации для пар, которые решили развестись

Депутаты Горячева и Арапов предложили предоставлять психолога при разводе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России рассматривают идею введения обязательной психологической поддержки для семей, которые подают на развод. Суть предложения заключается в предоставлении супружеским парам консультаций семейного психолога в примирительный период — бесплатно либо с 90‑процентной скидкой, сообщает РИА «Новости».

Инициатива была разработана депутатами Ксенией Горячевой и Георгием Араповым из партии «Новые люди». Чиновники предлагают изменить систему помощи семьям так, чтобы супруги получали профессиональную поддержку уже на стадии подачи заявления о расторжении брака, если обе стороны согласны на примирительный срок.

Проект также предполагает создание механизма направления пар к специалистам через ЗАГС или МФЦ и информирование граждан о возможности получить консультации. Россия занимает третье место в мире по количеству разводов: на каждые 10 зарегистрированных браков приходится восемь разводов. По мнению парламентариев, многие причины конфликтов в семьях можно устранить с помощью профессионального психолога.

«Превращается в пустое место»: В Госдуме оценили проект о воспитании детей после развода
«Превращается в пустое место»: В Госдуме оценили проект о воспитании детей после развода

Ранее в Госдуму поступил законопроект, предусматривающий совместное воспитание детей после развода. Согласно автору инициативы, в настоящее время уровень разводов крайне высок, из-за чего дети нередко лишаются не только отцов, но и общения с родственниками по отцовской линии. К тому же, на мать ложится двойная нагрузка. Депутат также высказал мнение, что существующее законодательство часто провоцирует конфликты между бывшими супругами, вынуждая их бороться за детей.

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Тимур Хингеев
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