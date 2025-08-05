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5 августа, 19:44

Россельхознадзор запретил ввоз овец из Болгарии и Румынии из-за вспышки оспы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pchela Vladimir

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pchela Vladimir

Россельхознадзор сообщил о введении временного запрета на ввоз в Россию живых коз и овец из Румынии и Болгарии, где в настоящее время фиксируется вспышка оспы. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что запрет распространяется не только на овец и коз, но и на других восприимчивых к оспе животных, а также на подконтрольные государственному ветеринарному надзору товары. Речь идёт о мясе, молочных продуктах, корме для животных и инструментах для ухода за скотом.

Согласно последним данным, на территории Болгарии зафиксировано уже 11 случаев заражения оспой, ещё шесть случаев выявлено в Румынии. Информация о мерах по борьбе с заболеванием, принятых местными ветеринарными службами, пока отсутствует.

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Недавно первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян был зафиксирован в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Сообщается, что заболевший мужчина вернулся в Австралию из Таиланда, где, предположительно, и был инфицирован. Для предотвращения распространения инфекции были приняты профилактические меры.

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Виталий Приходько
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