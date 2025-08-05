Россельхознадзор запретил ввоз овец из Болгарии и Румынии из-за вспышки оспы

Россельхознадзор сообщил о введении временного запрета на ввоз в Россию живых коз и овец из Румынии и Болгарии, где в настоящее время фиксируется вспышка оспы. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что запрет распространяется не только на овец и коз, но и на других восприимчивых к оспе животных, а также на подконтрольные государственному ветеринарному надзору товары. Речь идёт о мясе, молочных продуктах, корме для животных и инструментах для ухода за скотом.

Согласно последним данным, на территории Болгарии зафиксировано уже 11 случаев заражения оспой, ещё шесть случаев выявлено в Румынии. Информация о мерах по борьбе с заболеванием, принятых местными ветеринарными службами, пока отсутствует.