Появилось видео смертельного заезда гонщика Криса Рашке
Крис Рашке. Обложка © X / Wilwood Racing
Американский гонщик Крис Рашке, который погиб во время заезда на мероприятии «Неделя скорости» в солончаках, разогнал свой болид до 457 км/ч. После преодоления примерно 3,6 километра машина потеряла устойчивость и вышла из-под контроля. В Сети появилось видео смертельного заезда.
Момент крушения Рашке. Видео © X / Medan
Организаторы подтвердили, что заезд был официальным и проводился при полном соблюдении технических норм. Причины потери управления изучает комиссия совместно с местными властями.
Напомним, Крис Рашке был участником команды Speed Demon Racing, он пытался побить рекорд скорости. Карьера гонщика охватывала самые разные направления автоспорта: от трициклов до серийных машин, драг-рейсинга и рекордных заездов на скорость. Расследованием инцидента занимаются Управление по расследованию ДТП (SCTA) и шериф округа Туэле.