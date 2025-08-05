Захарова: РФ сделала представление Израилю из-за нападения на машину дипломатов

Россия сделала представление Израилю в связи с нападением на служебный автомобиль дипмиссии РФ вблизи Иерусалима. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Инцидент произошёл 30 июля. Сотрудники российского представительства при Палестинской национальной администрации находились в машине с дипломатическими номерами, когда на них напала группа поселенцев. Это случилось в районе израильского поселения Гиват-Асаф, которое считается незаконным по международному праву.

Захарова уточнила, что Посольство России в Тель-Авиве направило официальное представление израильским властям. Она выразила надежду, что те примут необходимые меры. По её словам, автомобиль получил механические повреждения, а дипломатам угрожали во время нападения.

Официальный представитель МИД заявила, что Москва рассматривает этот случай как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Она напомнила, что принимающая сторона обязана обеспечивать уважение к иностранным дипломатам и предотвращать любые посягательства на их безопасность и достоинство. Согласно конвенции, государство должно гарантировать неприкосновенность дипмиссий и их имущества.

Захарова также отметила, что происшедшее вызывает особое возмущение, поскольку израильские военные, присутствовавшие на месте, не предприняли попыток остановить нападавших.