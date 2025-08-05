Большинство британцев не верят, что смогут одолеть гигантскую крысу в честном бою один на один

Лишь около 30% жителей Великобритании уверены в своей победе в схватке с гигантской крысой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией YouGov.

Ранее издание Telegraph сообщило, что в графстве Северный Йоркшир, возле Норманби, была поймана крыса длиной более полуметра. Её размер от морды до кончика хвоста составил 22 дюйма, или примерно 56 сантиметров, что делает её самой крупной особью в Великобритании.