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Регион
5 августа, 20:50

Стало известно, когда Уиткофф может посетить Москву

Reuters: Уиткофф прибудет в Москву в среду, чтобы встретиться с руководством РФ

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф совершит визит в Россию в среду, 6 августа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что Уиткофф прибудет в Москву для встречи с российским руководством. Однако источник агентства France-Presse не смог подтвердить участие президента России Владимира Путина в предстоящей встрече.

Самолёт с Уиткоффом на борту, предположительно, вылетел из США
Самолёт с Уиткоффом на борту, предположительно, вылетел из США

Напомним, официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс подтвердила, что спецпосланник американского лидера посетит Россию до конца текущей недели. При этом она не стала раскрывать подробности предстоящей поездки дипломата. Президент США Дональд Трамп сообщил, что визит Уиткоффа в РФ состоится 6 или 7 августа.

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Алена Пенчугина
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