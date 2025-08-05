Стало известно, когда Уиткофф может посетить Москву

Специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф совершит визит в Россию в среду, 6 августа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.

В материале уточняется, что Уиткофф прибудет в Москву для встречи с российским руководством. Однако источник агентства France-Presse не смог подтвердить участие президента России Владимира Путина в предстоящей встрече.