Стало известно, когда Уиткофф может посетить Москву
Reuters: Уиткофф прибудет в Москву в среду, чтобы встретиться с руководством РФ
Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф совершит визит в Россию в среду, 6 августа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник.
В материале уточняется, что Уиткофф прибудет в Москву для встречи с российским руководством. Однако источник агентства France-Presse не смог подтвердить участие президента России Владимира Путина в предстоящей встрече.
Напомним, официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс подтвердила, что спецпосланник американского лидера посетит Россию до конца текущей недели. При этом она не стала раскрывать подробности предстоящей поездки дипломата. Президент США Дональд Трамп сообщил, что визит Уиткоффа в РФ состоится 6 или 7 августа.