В США Путина назвали проблемой «миротворца» в Белом доме

Пока Америка пытается удержать статус мирового арбитра, Россия укрепляет свои позиции и наращивает влияние. Стратегия США — уступать Москве ради скорого мира и заставлять Киев идти на компромиссы — оказалась провальной, пишет Bloomberg.

«Владимир Путин становится всё большей проблемой для президента США, который мнит себя миротворцем. Первоначальная стратегия Белого дома по прекращению войны на Украине — предложить российскому лидеру почти всё, что он хотел, и оказать давление на украинцев, чтобы они пошли на уступки — была направлена на достижение быстрых результатов. Вместо этого она сделала США слабыми», — говорится в материале.

Агентство уточнило, что Москва увеличивает производство боеприпасов быстрее стран НАТО, расширяет разработку беспилотных систем и укрепляет связи с Северной Кореей, Ираном и Китаем. При этом Россия перенаправляет экспорт нефти в Индию и Китай, где баррели покупают с большими скидками.