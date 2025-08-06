Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 21:45

Трамп заявил о намерении вывести США из украинского конфликта

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине. По его словам, кризис возник из-за предшественника Джо Байдена. Республиканец намерен вывести США из украинского конфликта. Об этом он рассказал во время выступления перед журналистами в Белом доме.

«Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из неё», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что его цель — добиться завершения боевых действий. Он добавил, что за время своего президентства уже сумел предотвратить ряд военных столкновений и намерен добиться аналогичного результата в отношении украинского кризиса.

В США Путина назвали проблемой «миротворца» в Белом доме
В США Путина назвали проблемой «миротворца» в Белом доме

Ранее Трамп заявил, что встреча между США и Россией будет проведена 6 августа. По его словам, он намерен принять решение о возможном расширении антироссийских санкций по результатам переговоров. Комментируя возможность введения 100-процентных пошлин на товары государств, покупающих энергоресурсы российского происхождения, республиканец подчеркнул, что никогда не устанавливал процент.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar