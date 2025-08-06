Трамп заявил о намерении вывести США из украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта на Украине. По его словам, кризис возник из-за предшественника Джо Байдена. Республиканец намерен вывести США из украинского конфликта. Об этом он рассказал во время выступления перед журналистами в Белом доме.

«Это война Байдена, не моя. Я здесь, чтобы вытащить нас из неё», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что его цель — добиться завершения боевых действий. Он добавил, что за время своего президентства уже сумел предотвратить ряд военных столкновений и намерен добиться аналогичного результата в отношении украинского кризиса.