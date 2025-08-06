В США предупреждают о рисках эскалации между США и Россией в арктическом регионе

Жёсткая линия Вашингтона в отношении Москвы оборачивается снижением американского влияния на севере, пишет Foreign Policy. Издание указывает на то, что стратегия администрации Дональда Трампа ведёт к росту рисков для США за пределами украинского конфликта.

«Политика США, направленная на усиление изоляции России или даже на её полную изоляцию, может ускорить координацию действий Китая и России в Арктике, подорвать баланс сил на ключевых арктических маршрутах и поставить под угрозу союзников из Северной Европы — Норвегию, Финляндию, Данию, Исландию и Швецию — которые зависят от обороны США и многосторонних механизмов», — говорится в материале.

Жёсткая позиция республиканца может задать курс на ближайшее время, но такие периоды часто бывают короткими. В Арктике поспешные и жёсткие решения могут навредить на годы вперёд. Поэтому стоит сохранить выборочное сотрудничество — это не слабость, а умная стратегия, которая поможет США оставаться влиятельными и контролировать рост Китая, предполагает издание.

Арктический регион необходимо воспринимать как особую зону, где глобальная конкуренция не должна становиться единственным фактором взаимодействия. В частности, речь идёт о совместной организации поисково-спасательных мероприятий, обеспечении безопасности на морских путях в Беринговом проливе, мониторинге климатических изменений и обмене экологическими данными.