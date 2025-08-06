В Рыбном Союзе раскрыли, какие морепродукты и рыбу ни в коем случае нельзя запекать в фольге

Скумбрия, палтус, сом — казалось бы, идеально подходят для запекания в фольге. Однако в Рыбном Союзе России Life.ru предупредили: такой способ приготовления может испортить весь вкус.

Фольга противопоказана при приготовлении жирной рыбы с резким запахом (скумбрия, сельдь, сардина — особенно свежемороженая). В фольге запах усиливается, становится «тяжёлым», жир может горчить или застаиваться. Для таких видов рыбы лучше использовать гриль, коптить или запекать.

Не подходит для фольги рыба с толстой шкурой и плотной текстурой (палтус, сом). Если готовить её целиком, то рыба плохо пропекается в середине, шкура «запаривается», теряет хруст и вкус. Такую рыбу лучше запекать при высокой температуре или с предварительной обжаркой.

Идеально подходят для фольги/пергамента дорадо, сибас, форель, красная рыба (лосось, горбуша), карп — особенно с овощами, травами, лимоном. С осторожностью надо подходить при запекании белой рыбы — минтая, хека, путассу, трески.

Специалисты предупреждают о том, что фольгу при запекании важно оставить приоткрытой, чтобы рыба «не сварилась», но при этом не передержать и не высохла. Время приготовления для филе — не более 15 минут. Можно положить под филе «подушку» из овощей или сделать «шапку», например, из томатов.

Белая нежирная рыба также хорошо подходит для обжаривания, тушения и су-вида. Если филе плохого качества (несвежее или накаченное водным раствором), то никакие секреты обработки не помогут: при запекании/тушении получится безвкусная рыбная масса.

«Обращайте внимание на качество продукции при покупке, так как из некондиционного «сырья» не получится вкусного блюдя. Это касается не только белой нежирной рыбы, но и любой рыбы и морепродуктов. Покупайте продукцию только проверенных производителей и в проверенных торговых точках», — советуют эксперты.

Использование фольги также не рекомендуется для запекания морепродуктов. В таком случае они получаются скорее варёные и даже «резиновые». Лучше запекать их открытыми, например, на шпажках в духовке, обжаривать или готовить в су-виде и на гриле. Этот вариант подходит для креветок, кальмаров, мини-осьминогов и гребешков.