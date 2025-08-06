На 34-м году жизни скончалась актриса из Ходячих мертвецов Келли Мак

На 34-м году жизни скончалась американская актриса Келли Мак, получившая известность благодаря роли Адди в сериале «Ходячие мертвецы». О смерти Мак сообщила её сестра в социальных сетях.

«С неизгладимой грустью сообщаем о кончине нашей дорогой Келли... Келли мирно скончалась в субботу вечером в окружении любящей матери и тёти», — сказано в сообщении на странице актрисы, опубликованном от имени её сестры.

По данным издания Hollywood Reporter, которое ссылается на родственников Мак, причиной смерти стала глиома центральной нервной системы.