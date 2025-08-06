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6 августа, 02:40

На 34-м году жизни скончалась актриса из Ходячих мертвецов Келли Мак

Келли Мак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / itskelleymack

Келли Мак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / itskelleymack

На 34-м году жизни скончалась американская актриса Келли Мак, получившая известность благодаря роли Адди в сериале «Ходячие мертвецы». О смерти Мак сообщила её сестра в социальных сетях.

«С неизгладимой грустью сообщаем о кончине нашей дорогой Келли... Келли мирно скончалась в субботу вечером в окружении любящей матери и тёти», — сказано в сообщении на странице актрисы, опубликованном от имени её сестры.

По данным издания Hollywood Reporter, которое ссылается на родственников Мак, причиной смерти стала глиома центральной нервной системы.

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Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России, актёра Виктора Кондрашкина. Сердце артиста перестало биться 4 августа, ему было 75 лет. Причина смерти не названа. Кондрашкин был выпускником Горьковского театрального училища, состоял в Союзе театральных деятелей РФ и более трёх десятилетий своей карьеры провёл на сцене Горьковского (Нижегородского) ТЮЗа.

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Виталий Приходько
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