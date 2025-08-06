Чугун и тефлон: В Роскачестве объяснили, какую посуду опасно использовать на плите и в духовке

Некоторые виды кухонной посуды могут быть опасны при использовании на плите или в духовке. В первую очередь это касается пластиковой посуды, не предназначенной для термической обработки — при нагреве она может выделять вредные вещества. Об этом Life.ru рассказала пресс-служба Роскачеста.

Особую осторожность следует проявлять и с посудой из меламина, которая под воздействием высоких температур начинает разрушаться, выделяя формальдегид. Опасность представляет также повреждённая посуда, например, со сколами на эмалированной кастрюле или трещинами в керамике. В таких случаях оголённый металл или пористая структура материала могут вступать в реакцию с пищей при нагреве.

Чугунная посуда с признаками ржавчины тоже требует внимания — окислы металлов не должны попадать в пищу. Особенно рискованно использовать такую посуду для приготовления кислых блюд, которые усиливают процесс вымывания вредных веществ.

Отдельно стоит отметить посуду с повреждённым антипригарным покрытием. Когда тефлон или другие виды покрытий начинают отслаиваться, при нагреве они могут выделять токсичные соединения. Металлическая посуда низкого качества с неизвестным составом сплава тоже вызывает опасения — при сильном нагреве такие материалы могут выделять в пищу тяжёлые металлы.

Роскачество рекомендует всегда проверять маркировку посуды и использовать её строго по назначению.