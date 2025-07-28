Идеальная среда для бактерий: Россиянам назвали главные опасности придверных ковриков, если их не мыть

Резиновые коврики для обуви эффективно задерживают грязь, влагу и снег, защищая напольное покрытие. Однако они накапливают в себе большое количество вредных для организма веществ. Как избежать рисков для здоровья, рассказали Life.ru в пресс-службе Роскачества.

По совету экспертов, нужно тщательно следить за состоянием резиновых ковриков и регулярно их чистить, поскольку один из потенциальных рисков — накопление патогенной микрофлоры. Основная опасность связана с микробиологическим загрязнением.

«Резиновая поверхность и пористая структура многих ковриков, особенно при постоянном контакте с влажной уличной обувью, создают благоприятную среду для размножения бактерий (включая условно-патогенные, такие как кишечная палочка E. Coli, стафилококки), плесневых грибков и дрожжей, споры которых могут попадать в воздух, а также возбудителей микозов (грибковых заболеваний кожи и ногтей). Влажная и тёплая среда под ковриком, особенно если он плохо проветривается, значительно ускоряет этот процесс», — пояснили в Роскачестве.

Ещё один негативный фактор — химические испарения для новых ковриков. Недорогие изделия из резины низкого качества первое время могут выделять резкий запах и летучие органические соединения. Если длительно их вдыхать, это может вызывать дискомфорт, особенно у людей с чувствительным дыханием или аллергиков.

Эксперты отмечают, что сам по себе резиновый коврик не представляет угрозы, если выбрать качественный товар и правильно за ним ухаживать. Мыть его нужно с моющим средством в горячей воде (60-70°C) как минимум раз в неделю, а в период слякоти или повышенной влажности — два-три раза. Необходимо тщательно протирать щёткой обе стороны и прорези и хорошо смыть остатки моющего средства.

После стирки коврик следует тщательно просушить. Если положить его на место сырым, это создаст благоприятные условия для размножения бактерий и грибков. Сушить его необходимо на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Также на самом коврике не следует хранить обувь, лучше убирать ее в шкаф или обувницу.

При выборе коврика обращайте внимание на запах. Сильный химический запах нового изделия — повод отказаться от покупки или тщательно вымыть и проветрить его перед использованием в жилом помещении. Отдавайте предпочтение проверенным производителям и материалам с маркировкой об отсутствии вредных веществ. Также стоит выбирать коврики с хорошим дренажем (глубокий протектор) для быстрого стекания влаги. Он должен плотно прилегать и не скользить по полу. При необходимости можно использовать противоскользящие подложки.