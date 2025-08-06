Украинский певец Барских может столкнуться с проблемами при въезде в Россию

Украинский певец Макс Барских может столкнуться с проблемами при въезде на территорию России. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, артисту может быть отказано во въезде в Российскую Федерацию. Основания на это имеются, добавил источник.

Макс Барских прославился в 2008 году благодаря участию в украинском шоу талантов «Фабрика звёзд — 2». Спустя два года он получил премию MTV Europe Music Awards в номинации «Лучший украинский артист». В 2016 году его песня под названием «Туманы» набрала большую популярность. После начала специальной военной операции исполнитель призвал россиян выходить на протесты. Также он потребовал не исполнять на территории РФ его песни. Сейчас Барских находится на гастролях за пределами Украины. В марте стало известно, что украинские власти объявили артиста в розыск за уклонение от военной службы.