Юрист рассказал об обязательной установке Max на новые смартфоны

С 1 сентября 2025 года в России на все новые смартфоны будут устанавливать мессенджер Max. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель столичного центра правопорядка Александр Хаминский, уточнив, что требование закреплено федеральным законом.

Он напомнил про возможности мессенджера, включая встроенные инструменты, которые позволяют проводить повседневные операции: оплачивать штрафы, вызывать такси, подключаться к учебным чатам. Однако Хаминский отметил, что наибольшие дискуссии вызывают вопросы приватности и сохранности пользовательских данных.

«Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp* или Signal, пока не реализовано — используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах», — уточнил юрист.

А ранее Минцифры РФ опровергли информацию о том, что установка мессенджера Max станет обязательным этапом для подписания электронных документов. Отправка заявлений с портала Госуслуг или ведомственных документов для подписания в «Госключе» также не требует обязательного использования приложения.