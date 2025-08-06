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6 августа, 05:00

Сын Джулии Робертс покорил соцсети своим внешним видом и трюками на скейтборде

Муж актрисы Джулии Робертс Дэнни Модер опубликовал видеозапись с их 20-летним сыном Финнеасом. В кадре молодой человек с оголённым торсом катается на скейтборде.

Сын Джулии Робертс Финнеас Модер. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / modermoder

Финнеас предпочитает сохранять приватность, в отличие от своей сестры Хэйзел Модер, которая ранее уже дебютировала на красной дорожке. Отец явно намерен продемонстрировать умения своего сына на публике. В обсуждениях под видео пользователи обратили внимание на рыжий цвет волос парня и на то, что он был без защитной экипировки.

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А ранее бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов сообщил, что в четвёртый раз станет отцом. Иллюзионист опубликовал фотографию, на которой он запечатлён вместе с женой. Екатерина, одетая в белое платье, держит руки на округлившемся животе.

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Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / modermoder

Тимур Хингеев
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