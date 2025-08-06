Стало известно, почему крупнейшие банки США устроили Трампу бойкот
NYP: Администрация Байдена заставила банки разорвать отношения с Трампом
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
После ухода из Белого дома в январе 2021 года президент США Дональд Трамп столкнулся с отказом в банковском обслуживании со стороны JPMorgan Chase и Bank of America. Как выяснило издание The New York Post со ссылкой на осведомлённые источники, решение финансовых гигантов было продиктовано давлением со стороны администрации Джо Байдена, Федеральной резервной системы и других регуляторов.
Согласно данным NYP, банки получили неофициальные указания от Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) и ФРС, что ведение бизнеса с Трампом может нарушить правила, запрещающие сотрудничество с клиентами, представляющими «репутационный риск». Под эту категорию, помимо лиц, связанных с отмыванием денег или наркоторговлей, попали и те, кто был замешан в событиях 6 января 2021 года – штурме Капитолия.
«Вспомните, каково было быть Трампом в 2021 году. После 6 января он стал щекотливой темой, и регуляторы ясно дали нам понять, что мы не должны иметь с ним дел», – рассказал изданию один из топ-менеджеров, знакомый с ситуацией.
Bank of America воздержался от публичных заявлений, а JPMorgan Chase заявил, что они не закрывают счета по политическим причинам и согласны с президентом Трампом в том, что изменения в регулировании крайне необходимы.
После возможного возвращения Трампа в Белый дом регулирующие органы могут отказаться от применения положения о «репутационном риске». Однако пока эта практика остаётся инструментом давления на неугодных клиентов, что вызывает вопросы о политической ангажированности финансовой системы США.
Трамп, который в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал покончить с практикой «дебанкинга» (принудительного закрытия счетов по политическим мотивам), подтвердил факт отказа. Он отметил, что лишился банковских услуг вскоре после ухода из Белого дома – через несколько недель после событий 6 января.
Ранее Трамп анонсировал проведение встречи между представителями России и Соединённых Штатов в среду, 6 августа. Глава Белого дома заявил, что по результатам этих переговоров он примет решение относительно возможного ужесточения антироссийских санкций. Стоит отметить, что ранее официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс подтвердила прибытие дипломата в Россию до конца текущей недели. До этого сам американский лидер сообщал о встрече Уиткоффа с российскими официальными лицами, запланированной на 6 или 7 августа.