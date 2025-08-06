Стало известно, почему крупнейшие банки США устроили Трампу бойкот

После ухода из Белого дома в январе 2021 года президент США Дональд Трамп столкнулся с отказом в банковском обслуживании со стороны JPMorgan Chase и Bank of America. Как выяснило издание The New York Post со ссылкой на осведомлённые источники, решение финансовых гигантов было продиктовано давлением со стороны администрации Джо Байдена, Федеральной резервной системы и других регуляторов.

Согласно данным NYP, банки получили неофициальные указания от Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) и ФРС, что ведение бизнеса с Трампом может нарушить правила, запрещающие сотрудничество с клиентами, представляющими «репутационный риск». Под эту категорию, помимо лиц, связанных с отмыванием денег или наркоторговлей, попали и те, кто был замешан в событиях 6 января 2021 года – штурме Капитолия.

«Вспомните, каково было быть Трампом в 2021 году. После 6 января он стал щекотливой темой, и регуляторы ясно дали нам понять, что мы не должны иметь с ним дел», – рассказал изданию один из топ-менеджеров, знакомый с ситуацией.

Bank of America воздержался от публичных заявлений, а JPMorgan Chase заявил, что они не закрывают счета по политическим причинам и согласны с президентом Трампом в том, что изменения в регулировании крайне необходимы.

После возможного возвращения Трампа в Белый дом регулирующие органы могут отказаться от применения положения о «репутационном риске». Однако пока эта практика остаётся инструментом давления на неугодных клиентов, что вызывает вопросы о политической ангажированности финансовой системы США.

Трамп, который в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал покончить с практикой «дебанкинга» (принудительного закрытия счетов по политическим мотивам), подтвердил факт отказа. Он отметил, что лишился банковских услуг вскоре после ухода из Белого дома – через несколько недель после событий 6 января.